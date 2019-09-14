С начала суток на Донбассе оккупанты 3 раза нарушили режим тишины

Все обстрелы происходили на Луганском направлении, потерь среди украинских бойцов нет.

На Донбассе с начала суток по состоянию на 12:00 оккупанты трижды открывали огонь по позициям украинских войск.

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Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, все обстрелы происходили на Луганском направлении.

По его словам, около 6:30 две мины калибра 120 мм разорвались на позициях Объединенных сил недалеко от Новолуганского.

Также после 7:00 со стороны населенного пункта Донецкий оккупанты в течение 50 минут из минометов 120-го и 82-го калибров и станкового противотанкового гранатомета обстреливали украинских воинов в районе Новотошковского. В целом противник выпустил 68 мин обоих калибров.

Еще один обстрел велся в районе Южного, где враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Потерь с нашей стороны с начала текущих суток нет. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями", - подчеркнул Праута.

Также он добавил, что по уточненным данным 13 сентября оккупанты 23 раза нарушили режим тишины.

Ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщали о 23 обстрелах со стороны оккупантов за минувшие сутки на Донбассе, в результате которых погиб один украинский боец и 8 получили ранения.