Мы и сейчас не можем объявить войну России - Турчинов

России нужен был только Крым, им нужна была вся Украина, и "именно поэтому шестой год подряд против нас идет война", говорит Турчинов.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что, как в 2014 году, так и сейчас, мы не можем объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал и захватила часть нашей территории.

Об этом он сказал в эфире телеканала ATR, сообщается на его сайте.

Турчинов напомнил, что Украина в своем пацифистском порыве в свое время отказалась от ядерного оружия, "поэтому в вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ".

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"Помните, даже в пропагандистском фильме о том, как захватили Крым, Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает того, что мог применить ядерное оружие. В прямом эфире президент России говорит, что он готов был пойти на такие разрушительные шаги, чтобы реализовать свою агрессивную имперско-реваншистскую политику!", - подчеркнул экс-секретарь СНБО, добавив, что России нужен был только Крым, им нужна была вся Украина, и именно поэтому шестой год подряд против нас идет война".

"Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять силовой, в частности военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым", - резюмировал Турчинов.