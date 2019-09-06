На сегодня пропавшими без вести числятся 70 военнослужащих
17:15, 06 сентября 2019Война
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Полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших воинов.
За годы войны найдено 1787 тел погибших / фото facebook.com/ovkChe
На сегодня пропавшими без вести числятся 70 военнослужащих.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
«С начала первой поисковой операции без вести пропавших и погибших военнослужащих прошло 5 лет. За это время найдено 1787 тел погибших, 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести», - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в рамках гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших воинов.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец июля пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек.
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