Полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших воинов.

На сегодня пропавшими без вести числятся 70 военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«С начала первой поисковой операции без вести пропавших и погибших военнослужащих прошло 5 лет. За это время найдено 1787 тел погибших, 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в рамках гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" полицейские Донецкой области идентифицировали с полтысячи тел погибших воинов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец июля пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек.