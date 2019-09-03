На Донбассе ранили украинского военнослужащего
На Донбассе сегодня в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.
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Отмечается, что за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от Павлополя с направления Украинского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Еще два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Троицкого с направления Калинового - из минометов калибра 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов и недалеко от Крымского с направления Желобка - из стрелкового оружия.
Как сообщал УНИАН, 2 сентября оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий из состава ОС погиб, еще один получил ранения.