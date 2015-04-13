Бои в Песках: боевики не используют разве что "Грады" - бойцы
22:57, 13 апреля 2015Война
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В Песках под Донецком продолжаются обстрелы сил АТО, по свидетельству бойцов, из вооружения враг не использует разве что "Грады".
REUTERS
Как указано в сообщении батальона спецназначения "Сич", "бои в Песках такие, почти как зимой до перемирия, пишет Украинская правда.
"Из вооружения врагом не используются разве что "Грады". В 19:10 наши позиции снова начали обстреливать из крупнокалиберных пулеметов и АГСов. Вражеский огонь в основном ведется из Жабеньков и укрепрайона на окраине Донецка, а также с их блокпоста работают иногда минометы" , - говорится в сообщении.
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Также в сообщении отмечено, что за сегодняшний день "очень много раненых в Песках".
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