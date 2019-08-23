Из оккупированного Луганска вывозят танки - офицер ВСУ

По словам украинского офицера, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа.

Во временно оккупированный Луганск, по словам офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", прибыла делегация из РФ во главе с советником президента России Владиславом Сурковым.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам украинского офицера, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице "Дружба", цель их визита неизвестна.

Как рассказал Штефан, в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении.

"Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила "слить" Донбасс? Или... Посмотрим", – добавил офицер ВСУ.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что у него есть основания для того, чтобы считать, что война на Донбассе завершится уже скоро.