Есть сигналы об уже скором завершении войны на Донбассе - экс-президент Украины

Экс-президент надеется, что в Украине отметят установление мира на Донбассе большим парадом и народным маршем.

Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что у него есть основания для того, чтобы считать, что война на Донбассе завершится уже скоро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать. Во-первых, позавчера говорили, что нормандского формата скоро не будет, а встреча с Макрона Путина - приняли решение - что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал», - сказал Кравчук.

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«Второй - видят иностранцы, послы. В частности, посол Америки сказал, что он испытывает определенные толчки к наведению шагов к миру на Донбассе. Я думаю, если бы все действовали, шли одной дорогой к миру, вся Украина, все политические силы вместе с властью, то, наверное, это было бы быстрее», - продолжил он.

Первый президент Украины также выразил надежду, что в Украине отметят установление мира на Донбассе большим парадом и народным маршем.

«Я думаю, мы устроим огромный парад, когда завершится война и будет мир на Донбассе. Это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом. Это будет что-то очень большое. И я хочу принимать в этом участие», - подчеркнул Кравчук.

Между тем, отвечая на вопрос о проведении парадов, он сказал, что такие меры, по его мнению, все же стоит организовывать на юбилейные, круглые даты.

«Я думаю, что парад нужен, но возможно, это только в юбилейные какие-то даты. Я не вижу необходимости каждый год проводить парад. Для чего? Вот 30 лет будет (Назележности Украины - УНИАН). По круглым датам, я думаю, он нужен», - сказал Кравчук.