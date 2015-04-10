Боевики возобновили обстрел под Мариуполем после ухода миссии ОБСЕ
Боевики возобновили обстрелы сил АТО под Мариуполем после ухода миссии ОБСЕ от линии разграничения.
Об этом в Facebook сообщил штаб обороны Мариуполя.
«Вчера в секторе «М» день прошел без единого обстрела. Можно предположить, что это связано с работой в регионе Международной наблюдательной миссии ОБСЕ, а также высшего руководства миссии», - говорится в сообщении.
Читайте такжеОБСЕ: Боевики продолжают вывозить уголь из Донбасса в Россию
Однако после 21.00, когда миссия покинула линию разграничения, противник активизировался и обстрелял позиции сил АТО в следующих населенных пунктах: Широкино – 2 обстрела; Павлополь – 2 обстрела; Черненко – Гнутово – 1 обстрел.
«При обстрелах противник применил запрещенную к использованию артиллерию – 1 раз, минометы – 2 раза, стрелковое вооружение – 1 раз, также были зафиксированы выстрелы из танка. Пострадавших в результате обстрелов нет», - сообщает штаб.
Украинские военнослужащие, соблюдая условия Минских договоренностей, ответный огонь не открывали.