Боевики возобновили обстрел под Мариуполем после ухода миссии ОБСЕ

Об этом в Facebook сообщил штаб обороны Мариуполя.

«Вчера в секторе «М» день прошел без единого обстрела. Можно предположить, что это связано с работой в регионе Международной наблюдательной миссии ОБСЕ, а также высшего руководства миссии», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ: Боевики продолжают вывозить уголь из Донбасса в Россию

Однако после 21.00, когда миссия покинула линию разграничения, противник активизировался и обстрелял позиции сил АТО в следующих населенных пунктах: Широкино – 2 обстрела; Павлополь – 2 обстрела; Черненко – Гнутово – 1 обстрел.

«При обстрелах противник применил запрещенную к использованию артиллерию – 1 раз, минометы – 2 раза, стрелковое вооружение – 1 раз, также были зафиксированы выстрелы из танка. Пострадавших в результате обстрелов нет», - сообщает штаб.

Украинские военнослужащие, соблюдая условия Минских договоренностей, ответный огонь не открывали.