Глава миссии ОБСЕ призвал все стороны конфликта на Донбассе прекратить огонь на Пасхальные праздники

Как передает корреспондент УНИАН, обращение Апакана обнародовал спикер миссии Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве.

«Посол Апакан желает людям во всей Украине мирных и радостных Пасхальных праздников и призывает все стороны конфликта обеспечить длительное прекращение огня», - отметил он.

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«Апакан глубоко обеспокоен судьбой людей, которых коснулся этот длительный конфликт, особенно тех, кто потерял своих близких или был вынужден покинуть свои жилища», - заметил Боцюркив.

Апакан призвал все стороны отметить Пасхальные праздники путем усиления усилий для обеспечения эффективного и устойчивого прекращения огня, которое продолжалось не только в период праздников, но и в будущем. Также «Апакан призвал мир работать вместе для того, чтобы семьи имели возможность вместе встретить Пасху в мирной обстановке», - добавил он.

«Я рассчитываю, что все стороны поддержат эту инициативу мира», - процитировал Апакана Боцюркив.

Ранее к Пасхальному миру на Донбассе призвал патриарх Филарет.