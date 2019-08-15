За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ООС, погиб украинский военный

Оккупанты дважды применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

За прошедшие сутки, 14 августа, российско-оккупационные войска тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды – из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское, Гнутово, Водяное, Николаевка, Южное, Новолуганское, Зайцево и хутора Вольный.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

От начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.