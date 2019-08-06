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Боевики вновь обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый

20:12, 06 августа 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы осуществили три обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Богдановки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны неподалеку Майского.

«В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения», - говорится в сообщении.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков