Боевики вновь обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый

Утром в результате вражеских обстрелов погибли четверо военнослужащих.

С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо украинских бойцов погибли, один получил ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы осуществили три обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Богдановки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны неподалеку Майского.

«В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения», - говорится в сообщении.