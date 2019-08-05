Главарь "ДНР" получил новое прозвище
10:32, 05 августа 2019Война
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За глаза Пушилина называют "Мордатым", пишет блогер.
Пушилина называют "Мордатым" / фото из ресурса боевиков
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин в последнее время заметно растолстел, из-за чего ему дали новое прозвище.
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Об этом в Twitter сообщил блогер под ником "Фашик Донецкий". По его словам, за глаза Пушилина называют "Мордатым".
В комментариях под сообщением о прозвище главаря "ДНР" началось активное обсуждение. Ранее Пушилина называли также "П*нис Душилин".
Ранее жена главаря "ДНР" Дениса Пушилина появилась на публике с сумочкой от Gucci за 2790 евро, чем вызвала возмущение в сети.
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