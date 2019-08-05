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Главарь "ДНР" получил новое прозвище

10:32, 05 августа 2019
Война
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Пушилина называют &quot;Мордатым&quot; / фото из ресурса боевиков

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Об этом в Twitter сообщил блогер под ником "Фашик Донецкий". По его словам, за глаза Пушилина называют "Мордатым".

В комментариях под сообщением о прозвище главаря "ДНР" началось активное обсуждение. Ранее Пушилина называли также "П*нис Душилин".

Ранее жена главаря "ДНР" Дениса Пушилина появилась на публике с сумочкой от Gucci за 2790 евро, чем вызвала возмущение в сети.

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Теги: #ДНР#Пушилин