У жены главаря "ДНР" заметили неприлично дорогой аксессуар (фото)
13:36, 21 мая 2019Война
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Аксессуар "первой леди" тянет на 57 пенсий в "ДНР", подсчитали СМИ.
В сети спрашивают, откуда у Пушилина деньги на такие вещи / Соцсети
Жена главаря "ДНР" Дениса Пушилина появилась на публике с сумочкой от Gucci за 2790 евро, чем вызвала возмущение в сети.
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Соответствующее фото опубликовал в сети сам Пушилин, сообщает на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.
"Вчерашний гопник из Макеевки пришел к успеху. Вот кто не зря сходил на "референдум" в 2014-м. Это нищие, обманутые пенсионеры умирают в очередях на КПП. А у "элиты ДНР" все хорошо. Славься республика!", - прокомментровал журналист снимок.
Снимки были сделаны в Ростове-на-Дону, во время турнира по смешанным единоборствам (ММА), который посетили Пушилин и помощник президента РФ Владислав Сурков, пишет "Восточный вариант".
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