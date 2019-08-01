ВСУ: оккупанты скрыто перемещают боевые бронемашины к линии столкновения

По данным Минобороны, на отдельных направлениях в районах, запрещенных для размещения тяжелой техники и вооружения, под видом проведения учений продолжают находиться артиллерийские установки и системы залпового огня.

Российско-оккупационные войска в ночное время скрыто перемещают боевые бронированные машины к линии столкновения на расстояние огневого поражения.

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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки оборонного ведомства.

«Несмотря на декларативные заявления руководства российских оккупационных администраций по соблюдению Минских договоренностей, противник продолжает нарушать требования по отводу вооружение от линии столкновения», - заявил он.

По словам Прауты, на отдельных направлениях в районах, запрещенных для размещения тяжелой техники и вооружения, под видом проведения учений продолжают находиться 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм реактивные системы залпового огня «Град» соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Кроме того, как отметил представитель Минобороны, в ночное время противник скрыто перемещает боевые бронированные машины к линии столкновения на расстояние огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил.

Однако, по словам Прауты, в соединениях и частях российско-оккупационных войск проводятся интенсивные мероприятия по подготовке корректировщиков артиллерийского огня.