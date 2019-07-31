Боевики нарушили перемирие и обстреляли из гранатомета позиции ООС вблизи Песков

ВСУ в течение суток придерживались постоянного режима прекращения огня.

Сегодня на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил вблизи Песков из подствольного гранатомета.

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Об этом сообщили в штабе ООС. Там отметили, что ВСУ придерживались постоянного режима прекращения огня.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки оккупанты также нарушили перемирие и обстреляли позиции ООС возле Луганского. Обошлось без потерь.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.