В штабе ООС рассказали, как на Донбассе отметят День Независимости

В ряде городов пройдет «Марш независимости».

С 5 по 25 августа, по случаю 28-й годовщины Дня Независимости Украины, на территории Луганской области пройдет концертный тур «Марш независимости».

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, целью мероприятия является популяризация музыкальных произведений военно-патриотического направления среди жителей Луганщины и укрепление доверия украинского народа к армии.

Также предусмотрены кинопоказы украинских патриотических фильмов и оказание гуманитарной помощи населению.

В мероприятии примет участие личный состав военного оркестра одной из частей Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что средства, предусмотренные на проведение военного парада 24 августа перенаправляют на выплаты премий военным, а самого парада не будет. «Но будет новый формат», - добавил он.