На момент оккупации Донбасса и Крыма в их тюрьмах находились более 30 тысяч заключенных, на подконтрольную территорию вернули 554

На момент оккупации РФ могли находиться свыше 30 тысяч украинцев, которые были заключены до 2014 года по решению украинских судов.

В тюрьмах и следственных изоляторах, которые расположены на временно неподконтрольной территории Украины (отдельные районы Донецкой, Луганской областей и АР Крым), на момент оккупации РФ могли находиться свыше 30 тысяч украинцев, которые были заключены до 2014 года по решению украинских судов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает 112.ua.

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"По состоянию на 01.01.2014 в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах содержалось 32 тыс. 409 заключенных-украинцев на временно неподконтрольной территории Украины, из них: Донецкая область – 17 тыс. 703, Луганская область – 11 тыс. 325, АР Крым – 3 тыс. 381", - сообщили в ведомстве.

В Минюсте также отметили, что сейчас с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из АР Крым для отбывания наказания на подконтрольных Украине территориях было переведено 554 осужденных.

Основное количество осужденных перевели из Луганской и Донецкой областей – 542 человека, из АР Крым перевели 12 человек.