Боевики нарушили "хлебное перемирие" на Донбассе, ранен украинский боец

Боевики продолжают нарушать "режим тишины", обстреливая позиции украинских защитников.

Российско-террористические войска в минувшие сутки, 27 июля, один раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применяли.

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Об этом сообщает Штаб Операции Объединенных Сил.

Вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности ОТГ "Север", здесь оккупанты били по защитникам Крымского из автоматических гранатометов. В результате вражеского обстрела ранен военнослужащий ВС Украины.

С начала текущих суток 28 июля на востоке Украины сохраняется тишина. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом бессрочный запрет на использование любого оружия.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 21 июля в Донбассе начало действовать новое "летнее перемирие", согласованное Трехсторонней контактной группой (ТКГ) на заседании 17 июля. В апреле российская сторона в ТКГ дважды отказывалась согласовывать инициированное Украиной "пасхальное перемирие", введение "хлебного" срывалось два раза.

Оно стало уже 20-м с начала войны в Донбассе и на вторые сутки было нарушено боевиками. 22 июля в Луганской области оккупанты в течение десяти минут вели огонь из пехотного вооружения.

26 июня украинские подразделения под контролем ОБСЕ были отведены от Станицы Луганской. Переговоры относительно разведения сил и средств в районе Станицы Луганской начались еще в 2016 году, однако начать процесс мешали регулярные обстрелы боевиков "ЛНР".