Россия возобновит поставки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс

Последний «гумконвой» был отправлен в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.

МЧС России направит на подконтрольную группировке "ДНР" территорию Донецкой области внеочередной "гуманитарный конвой".

Груз прибудет 25 июля, сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на информацию "МЧС ДНР".

Утверждается, что в состав конвоя входит гуманитарная помощь медицинского назначения — медикаменты и медицинское имущество.

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Ранее в Кремле объяснили прекращение отправок так называемых «гуманитарных конвоев» проведением «оценки потребностей» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, последний «гумконвой» был отправлен в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».