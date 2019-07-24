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Россия возобновит поставки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс

14:55, 24 июля 2019
Война
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Последний раз РФ отправляла &quot;гумконвой&quot; на оккупированный Донбасс в декабре 2018 года / фото mchs.gov.ru

Груз прибудет 25 июля, сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на информацию "МЧС ДНР".

Утверждается, что в состав конвоя входит гуманитарная помощь медицинского назначения — медикаменты и медицинское имущество.

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Ранее в Кремле объяснили прекращение отправок так называемых «гуманитарных конвоев» проведением «оценки потребностей» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, последний «гумконвой» был отправлен в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

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Теги: #Донбасс#Россия#гумконвой