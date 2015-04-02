Более 60 тысяч военных в течение года участвовали в АТО на Донбассе

Более 60 тысяч военнослужащих в течение года приняли участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела комплектования старшинами, сержантами воинской службы по контракту кадрового центра Вооруженных сил Украины Тарас Заболотный сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«На данное время в проведении АТО участвовали более 60 тысяч военнослужащих, это общее количество всего за год, с учетом ротаций, замен», - отметил он.

«Более подробные цифры не подлежат разглашению», - добавил Заболотный.