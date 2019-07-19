На Донбассе бойцы ВСУ находят доказательства присутствия российской армии (видео)

На одном из участков передовой собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.

Доказательства российского военного присутствия: на восточном фронте наши бойцы находят их постоянно.

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На одном из участков передовой собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.

Кроме того, на оставленных окупантами позициях наши бойцы находят российскую форму и консервы. Украинские бойцы также обнаружили четыре касеты противопехотных осколочных мин. На металле хорошо сохранилась маркировка. Не для кого не секрет, что именно эту советскую разработку использует армия Путина.

Как сообщал УНИАН, вчера оккупанты обстреливали силы ООС на всех направлениях: один военный ранен.