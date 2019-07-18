Оккупанты сегодня обстреливали силы ООС на всех направлениях: один военный ранен

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

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Как сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил, сегодня оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел пять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды возле Песков с направления Веселого из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Троицкого с направления Бетманового из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе населенного пункта Водяное с направления Азова из станкового противотанкового гранатомета. Также боевики обстреляли окрестности Каменки с направления Ясиноватой из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел из подствольного гранатомета и стрелкового оружия недалеко от Майорска с направления Шахты 6-7.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.