На Донбассе подорвался 28-летний украинский снайпер (фото)

У бойца остались двое маленьких детей.

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 28-летний Богдан Бигус.

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Журналистам ТСН стало известно, что он служил в силах спецопераций, был снайпером и подорвался на растяжке.

Богдан Бигус родом из Хмельницкого, у него осталось двое маленьких детей. Родным уже сообщили о его гибели.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, еще двое украинских военных получили ранения во время вражеских обстрелов. Оккупанты ведут огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.