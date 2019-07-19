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На Донбассе подорвался 28-летний украинский снайпер (фото)

12:30, 19 июля 2019
Война
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Боец погиб в зоне проведения ООС / фото УНИАН

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Журналистам ТСН стало известно, что он служил в силах спецопераций, был снайпером и подорвался на растяжке.

Богдан Бигус родом из Хмельницкого, у него осталось двое маленьких детей. Родным уже сообщили о его гибели.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, еще двое украинских военных получили ранения во время вражеских обстрелов. Оккупанты ведут огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Теги: #смерть#Донбасс#снайпер