На Донбассе подорвался 28-летний украинский снайпер (фото)
12:30, 19 июля 2019Война
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У бойца остались двое маленьких детей.
Боец погиб в зоне проведения ООС / фото УНИАН
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 28-летний Богдан Бигус.
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Журналистам ТСН стало известно, что он служил в силах спецопераций, был снайпером и подорвался на растяжке.
Богдан Бигус родом из Хмельницкого, у него осталось двое маленьких детей. Родным уже сообщили о его гибели.
Как сообщал пресс-центр штаба ООС, еще двое украинских военных получили ранения во время вражеских обстрелов. Оккупанты ведут огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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