ВСУ понесли потери на Донбассе — оккупанты получили адекватный ответ
18 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них трижды – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.
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Также противник открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении.
По данным разведки, 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные из 53-й бригады разбомбили позиции врага под Горловкой в зоне проведения ООС на Донбассе.