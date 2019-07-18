Зеленский дал гражданство Украины девяти иностранным добровольцам

Соответствующий указ от 18 июля размещен на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины девяти иностранцам.

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Соответствующий указ № 526/2019 от 18 июля размещен на сайте главы государства.

Украинские паспорта получат семь человек, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, а именно: Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев и Денис Прохоров.

Кроме того, в гражданство Украины приняты Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» (№3433).