Рада упростила получение украинского гражданства для иностранных добровольцев

Также закон направлен на ограждение от депортации иностранных граждан, которые принимали участие в противостоянии и сдерживании вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» (№3433).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов.

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Народный депутат Григорий Немыря заявил, что данным законом предоставляется право лицам, которые воевали за независимость Украины, получить гражданство Украины и обезопасить их от выдачи тем странам, которые являются недружественными к Украины.

Законом внесены изменения в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», которым предусмотрено, что иностранцы и лица без гражданства, которые оказывали инструкторскую (стрелковую, тактическую, медицинскую, радиотехническую, взрывотехническую и другую) помощь подразделениям Вооруженных сил Украины, другим силовым подразделениям или добровольческим формированиям в зоне проведения антитеррористической операции и получили вид на жительство, считаются такими, которые находятся на территории Украины на законных основаниях, в том числе в случаях, если срок действия паспортного документа истек или подлежит обмену.

Также законом определен порядок выдачи таким лицам вида на жительство в Украине.

Кроме того, законом предусмотрено, что иностранцы и лица без гражданства, которые воевали за Украину, не могут быть принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, которая совершила акт агрессии против Украины, или в страну, которая не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовала против Резолюции Генеральной ассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 года № 68/262».

Закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.