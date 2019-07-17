Сегодня боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинских военных

Вследствие обстрелов потерь в рядах украинских защитников нет.

С начала суток оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в вечерней сводке, обнародованной пресс-центром штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Так, позиции Объединенных сил вблизи Николаевки были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, около Широкино - из стрелкового оружия, около Водяного – из станкового противотанкового гранатомета, в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического гранатомета; вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окрестности Марьинки были обстреляны из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

«В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксированы», - говорится в сообщении.

На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения давали адекватный ответ.

Ранее УНИАН сообщал, что 16 июля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них трижды – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.