Сутки на Донбассе: обстрелы оккупантов не утихают, противник получил адекватный ответ

В результате вражеских обстрелов потерь среди бойцов ООС не зафиксировано.

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них трижды – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.

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Также противник открывал огонь по позициям украинских бойцов из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов потерь среди бойцов ООС не зафиксировано. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

"По данным разведки, 16 июля потерь оккупантов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показало видео уничтожения 53-й бригадой ВСУ позиции оккупантов в пригороде Горловки.