ОБСЕ: представители ВСУ и боевики обсудили возможное прекращение огня возле Широкино
20:08, 31 марта 2015Война
1984
Стороны обсудили возможное прекращение огня на местном уровне для того, чтобы миссия ОБСЕ смогла изучить гуманитарную ситуацию и оценить степень разрушений в поселке.
REUTERS
Об этом говорится в отчете миссии от 30 марта, опубликованном сегодня.
Читайте такжеУкраина требует создания наблюдательных пунктов ОБСЕ в районе Широкино и донецкого аэропорта
"Специальная мониторинговая миссия способствовала проведению незапланированной встречи на автотрассе Е58 одного из командиров украинских Вооруженных сил и "командира" сил "ДНР" в районе Широкино", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter