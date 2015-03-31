ОБСЕ: представители ВСУ и боевики обсудили возможное прекращение огня возле Широкино

Об этом говорится в отчете миссии от 30 марта, опубликованном сегодня.

Читайте такжеУкраина требует создания наблюдательных пунктов ОБСЕ в районе Широкино и донецкого аэропорта

"Специальная мониторинговая миссия способствовала проведению незапланированной встречи на автотрассе Е58 одного из командиров украинских Вооруженных сил и "командира" сил "ДНР" в районе Широкино", - говорится в сообщении.