ОБСЕ: представители ВСУ и боевики обсудили возможное прекращение огня возле Широкино

20:08, 31 марта 2015
Война
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Стороны обсудили возможное прекращение огня на местном уровне для того, чтобы миссия ОБСЕ смогла изучить гуманитарную ситуацию и оценить степень разрушений в поселке.

REUTERS

Об этом говорится в отчете миссии от 30 марта, опубликованном сегодня. 

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"Специальная мониторинговая миссия способствовала проведению незапланированной встречи на автотрассе Е58 одного из командиров украинских Вооруженных сил и "командира" сил "ДНР" в районе Широкино", - говорится в сообщении.

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