Ситуация в зоне АТО остается напряженной, но стабильной - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"Ситуация на востоке Украины остается напряженной, однако стабильной - уже несколько дней подряд факты использования вражеской ствольной и реактивной артиллерии не зафиксированы", - сказал Лысенко.

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По его словам, вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и минометов не прекращаются - наиболее вопиющие факты нарушения режима «тишины» со стороны боевиков зафиксированы вблизи поселка Гранитное, расположенного между Мариуполем и Волновахой, в районе Донецкого аэропорта, неподалеку населенных пунктов, вблизи Бахмутской трассы.

Как отметил пресс-офицер АТО, точкой наиболее ожесточенного противостояния остается поселок Широкино под Мариуполем: вчера, кроме уже привычных минометных обстрелов, боевики применили против украинских военнослужащих танк. Пострадавших нет, атака отражена.