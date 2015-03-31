Огонь в районе Донецкого аэропорта не прекращается - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что огонь в районе Донецкого аэропорта не прекращается.

Об этом говорится в отчете миссии от 30 марта, опубликованном сегодня.

В частности, сказано, что наблюдатели во время пребывания в районе Донецкого аэропорта (территория подконтрольная боевикам "ДНР" за 11 км на северо-запад от центра Донецка) с 11.20 до 13.00 слышали 32 входящих и исходящих залпа, огонь из тяжелых пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии от 300 м до 4 км в направлении севера и северо-запада от места пребывания миссии.

Также миссия оценивает, что указанные огневые залпы были произведены из автоматических гранатометов и минометов.

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Вместе с тем, отмечается, что с 12.13 до 12.23 наблюдатели слышали три взрыва на расстоянии около 3,5 км на запад от занимаемых миссией позиций. С 12.34 до 12.45, по оценкам миссии, осуществлялся исходящий огонь из минометов на расстоянии около 1,5 км на восток от местонахождения наблюдателей.

В 13.04 представители ОБСЕ слышали три залпа на расстоянии 4,5 км к юго-западу от места расположения миссии.