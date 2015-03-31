В Широкино больше двух часов идет бой, боевики ведут огонь из артиллерии и минометов - "Азов"
18:47, 31 марта 2015Война
3910
Боевики более двух часов обстреливают Широкино из тяжелой артиллерии.
Бой под Широкиним, 31 марта 2015 года / Полк "Азов"
Об этом заявляет полк "Азов".
"В 14.10 террористы открыли огонь из тяжелой артиллерии по селу Широкино. Так, из 120 мм минометов были обстреляны населенные пункты Широкино и Бердянское. Из самоходных артиллерийских установок были нанесены удары по поселкам Широкино, Бердянское и Сопино", - сказано в сообщении полка.
Читайте такжеВ Широкино продолжается бой, ударная волна чувствуется в Мариуполе - "Азов"По позициям полка "Азов" в Широкино работают 120 мм минометы, автоматические гранатометы, танк и стрелковое оружие. Двое бойцов полка "Азов" получили легкие ранения. Информация о потерях противника уточняется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter