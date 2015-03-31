В Широкино больше двух часов идет бой, боевики ведут огонь из артиллерии и минометов - "Азов"

Об этом заявляет полк "Азов".

"В 14.10 террористы открыли огонь из тяжелой артиллерии по селу Широкино. Так, из 120 мм минометов были обстреляны населенные пункты Широкино и Бердянское. Из самоходных артиллерийских установок были нанесены удары по поселкам Широкино, Бердянское и Сопино", - сказано в сообщении полка.

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