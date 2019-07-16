"Пора домой в бригаду 200": бойцы ВСУ оригинально потролили боевиков на Донбассе

Украинские военные сбросили на позиции террористов патриотические листовки.

На позициях боевиков на Донбассе украинские военные распространили листовки, в которых боевиков "приглашают в состав бригады "200-х".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

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"На позиции оккупантов сбросили патриотические листовки с приглашением в знаменитую #200_бригада", - написал он, опубликовав соответствующее фото.

На открытках, в частности, изображены погибшие главари боевиков "ДНР". Также на них есть надпись "До скорого!".

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки, сообщило, что из Российской Федерации на временно оккупированные территории Донбасса перебрасывают дополнительные снайперские подразделения.