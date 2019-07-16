На оккупированные территории Донбасса из России перебрасывают дополнительные снайперские подразделения - Минобороны

Также принимаются меры по предотвращению разоблачения высшего офицерского состава вооруженных сил РФ, который проходит службу на оккупированных территориях.

Из Российской Федерации на временно оккупированные территории Донбасса перебрасывают дополнительные снайперские подразделения.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

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В сообщении сказано, что командование российско-оккупационных войск принимает меры «для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур».

«Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства», - отметили в пресс-центре Минобороны.

Также сообщается, что оккупанты одновременно принимают меры по предотвращению разоблачения высшего офицерского состава вооруженных сил РФ, который проходит службу в органах военного управления 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.