На оккупированные территории Донбасса из России перебрасывают дополнительные снайперские подразделения - Минобороны
Из Российской Федерации на временно оккупированные территории Донбасса перебрасывают дополнительные снайперские подразделения.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, ссылаясь на данные Главного управления разведки.
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В сообщении сказано, что командование российско-оккупационных войск принимает меры «для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур».
«Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства», - отметили в пресс-центре Минобороны.
Также сообщается, что оккупанты одновременно принимают меры по предотвращению разоблачения высшего офицерского состава вооруженных сил РФ, который проходит службу в органах военного управления 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.