ВСУ разгромили позицию оккупантов близ Горловки - волонтер (видео)

По словам волонтера, операция украинских военных заняла всего несколько минут.

Украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео уничтожения 53-й бригадой ВСУ позиции оккупантов в пригороде Горловки.

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Ролик волонтер опубликовал на своей странице в Facebook. "Окопы, окопы — десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КНП взводов и небольшие склады боеприпасов… Оценили все позиции противника... Потом отвели дрон на безопасное расстояние и… Все по целям. Корректировка с воздуха позволяет не расходовать попусту боеприпасы", — рассказал он.

"Несколько минут - и операция завершена", - добавил Мысягин.

Как сообщалось, 15 июля от ранений, полученных во время обстрела российскими вооруженными формированиями в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.