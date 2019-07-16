Оккупанты несколько раз пытались подойти к позициям ВСУ возле Светлодарска, но понесли потери - штаб ООС

Военнослужащие из состава Объединенных сил, которые защищают позиции в районе Светлодарской дуги, надежно удерживают оборонительные рубежи и не дают врагу продвинуться вперед.

Оккупанты на Донбассе несколько раз пытались подойти к позициям украинских военных вблизи населенного пункта Светлодарск и закрепиться на более удобных рубежах.

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Украинские бойцы адекватным огнем заставили отойти противника, который понес потери в живой силе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По словам защитников Светлодарской дуги, на этом направлении достаточно личного состава и вооружения для удержания занимаемых позиций.

Как сообщалось, 15 июля от ранений, полученных во время обстрела российскими вооруженными формированиями в районе Авдеевки, погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.