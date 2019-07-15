Разумков рассказал, как можно завершить конфликт на Донбассе

Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения, считает глава "Слуги народа".

Конфликт на Донбассе можно завершить только путем переговоров с Россией, а не с "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

Читайте такжеМИД об обстреле колонны на Донбассе: вдохновленная Советом Европы Россия не остановится

По его словам, мир на Донбассе можно установить только путем переговоров, но не с "марионетками Москвы - "ЛДНР".

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", - рассказал Разумков.

Он подчеркнул, что на стороне конфликта стоит Москва и полностью ей подконтрольные "ЛНР" и "ДНР".

Глава партии "Слуга народа" отметил, что прекратить боевые действия в Украине военным путем невозможно. По его словам, переговоры по урегулированию конфликта должны вестись на нескольких уровнях и включать Минский, Нормандский форматы и предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским формат.

"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", - подытожил Разумков.