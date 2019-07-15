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Разумков рассказал, как можно завершить конфликт на Донбассе

08:12, 15 июля 2019
Война
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Разумков назвал путь прекращения войны на Донбассе / фото УНИАН

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

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По его словам, мир на Донбассе можно установить только путем переговоров, но не с "марионетками Москвы - "ЛДНР".

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", - рассказал Разумков. 

Он подчеркнул, что на стороне конфликта стоит Москва и полностью ей подконтрольные "ЛНР" и "ДНР"

Глава партии "Слуга народа" отметил, что прекратить боевые действия в Украине военным путем невозможно. По его словам, переговоры по урегулированию конфликта должны вестись на нескольких уровнях и включать Минский, Нормандский форматы и предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским формат.

"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", - подытожил Разумков.

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Теги: #война на Донбассе#переговоры с РФ#Слуга народа#Дмитрий Разумков