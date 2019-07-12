В ИС раскрыли потери оккупантов на Донбассе за неделю

По данным ИС, террористы на Донбассе несут потери.

В период со 2 по 8 июля 2019 года подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили семь человек.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление" на своем сайте.

Так, по оперативным данным группы ИС, в период со 2 по 8 июля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили:

- 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с, 11 омсп (Донецк) 1 в/с;

- 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, за сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены.