В ИС раскрыли потери оккупантов на Донбассе за неделю
13:25, 12 июля 2019Война
378 0
По данным ИС, террористы на Донбассе несут потери.
Иллюстрация REUTERS
В период со 2 по 8 июля 2019 года подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили семь человек.
Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление" на своем сайте.
Так, по оперативным данным группы ИС, в период со 2 по 8 июля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили:
- 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с, 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с, 11 омсп (Донецк) 1 в/с;
- 2 АК – 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.
Как сообщал пресс-центр штаба ООС, за сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter