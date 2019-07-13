Оккупанты на Донбассе укрепляют свои позиции по всей линии соприкосновения – ИС

Боевики продолжают укреплять свои позиции.

На протяжении недели оккупанты продолжали совершенствовать рубежи своей обороны в фортификационном отношении вдоль всей линии соприкосновения.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», наиболее активные работы проводились по оборудованию и сооружению укрытий для личного состава типа «лисья нора» и маскировке передовых позиций.

«Командование оккупационной группировки продолжает предпринимать меры по усилению своих передовых подразделений на целом ряде участков дополнительными огневыми средствами. Так, в районе восточнее ж\д станции Терриконная отмечается присутствие 3-4 единиц 120-мм, которые периодически открывают огонь как в сторону передовых позиций ОС в районе Новолуганского, так и в районе Зайцево. На ряде опорных пунктов в районе Пермайского противник добавил также дополнительных огневых средств — в основном в виде крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов типа АГС-17\21», – говорится в сообщении.