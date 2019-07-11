На Донбассе боевики ранили украинского бойца

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

На Донбассе с начала суток оккупанты 11 раз обстреляли подразделения Объединенных сил, один украинский боец получил ранение.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил информирует в Facebook.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Вооруженных сил Украины, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - пять.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.