Соревнования за звание лучшей снайперской пары ВСУ проходят на Черниговщине (фото)
На одном из военных полигонов Черниговщины стартовали соревнования на первенство Вооруженных сил Украины по снайпингу.
За звание лучшего снайпера, лучшей снайперской пары борются 16 военнослужащих от сухопутных и десантно-штурмовых войск, морской пехоты и сил специальных операций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Читайте также"Сапог" в действии: украинские военные показали работу противотанкового гранатомета (видео)
В течение трех дней участники соревнований будут выполнять упражнения как в индивидуальном, так и в командном зачете. Дистанция до мишеней составляет от 150 до 900 метров.
За считанные секунды снайперам надо попасть в такие цели: куриное яйцо, спортингова тарелка (диаметр 11 см), керамическая плитка 20 × 20 см, металлические гонги в виде грудных мишеней и тому подобное.В некоторых упражнениях выстрел производится с закрытым прицелом, а некоторые происходят ночью, с удаленной или периодической подсветкой мишеней, по голосовой корректировке партнера. Военные будут вести огонь из баррикад, противотанковых ежей, дверей авто, окон, согласно карточки огня, в ходе снайперской эстафеты.