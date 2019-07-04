Соревнования за звание лучшей снайперской пары ВСУ проходят на Черниговщине (фото)

За звание лучшего снайпера, лучшей снайперской пары борются 16 военнослужащих от сухопутных и десантно-штурмовых войск, морской пехоты и сил специальных операций.

На одном из военных полигонов Черниговщины стартовали соревнования на первенство Вооруженных сил Украины по снайпингу.

За звание лучшего снайпера, лучшей снайперской пары борются 16 военнослужащих от сухопутных и десантно-штурмовых войск, морской пехоты и сил специальных операций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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В течение трех дней участники соревнований будут выполнять упражнения как в индивидуальном, так и в командном зачете. Дистанция до мишеней составляет от 150 до 900 метров.

За считанные секунды снайперам надо попасть в такие цели: куриное яйцо, спортингова тарелка (диаметр 11 см), керамическая плитка 20 × 20 см, металлические гонги в виде грудных мишеней и тому подобное.В некоторых упражнениях выстрел производится с закрытым прицелом, а некоторые происходят ночью, с удаленной или периодической подсветкой мишеней, по голосовой корректировке партнера. Военные будут вести огонь из баррикад, противотанковых ежей, дверей авто, окон, согласно карточки огня, в ходе снайперской эстафеты.