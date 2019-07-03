В Херсоне на коленях прощаются с убитой на Донбассе во время обстрела авто медиком (фото, видео)

Проводить в последний путь женщину приехали сослуживцы из 36-й бригады морпехов.

В среду, 3 июля, в Херсоне прощаются с убитой боевиками медиком Ириной Шевченко во время атаки на медицинский "Хаммера" 36-й бригады.

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Об этом сообщает местное издание ПИК. Погибшую родной город встретил на Антоновском мосту.

Люди стояли на коленях, пока ехала машина с телом медика. Проводить в последний путь женщину приехали сослуживцы из 36-й бригады морпехов.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины близ поселка Водяное на Донбассе погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.