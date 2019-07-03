В Херсоне на коленях прощаются с убитой на Донбассе во время обстрела авто медиком (фото, видео)
13:24, 03 июля 2019Война
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Проводить в последний путь женщину приехали сослуживцы из 36-й бригады морпехов.
Сослуживцы прощаются с военным медиком / фото ПИК
В среду, 3 июля, в Херсоне прощаются с убитой боевиками медиком Ириной Шевченко во время атаки на медицинский "Хаммера" 36-й бригады.
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Об этом сообщает местное издание ПИК. Погибшую родной город встретил на Антоновском мосту.
Люди стояли на коленях, пока ехала машина с телом медика. Проводить в последний путь женщину приехали сослуживцы из 36-й бригады морпехов.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины близ поселка Водяное на Донбассе погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.
Сослуживцы прощаются с военным медиком / фото ПИК
Сослуживцы прощаются с военным медиком / фото ПИК
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