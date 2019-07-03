Уничтожение "гнезд" оккупантов на Донбассе попало на видео

Удары украинских бойцов были сняты на видео.

Украинские бойцы боевой-разведывательной группы К-2 из 54-й бригады разнесли две позиции боевиков на Донбассе.

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Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook и обнародовал видео операции. "Это за наших медиков", - прокомментировал он запись. Речь идет об обстрелянных авто с медиками на Донбассе.

Бойцы сначала подняли волонтерский дрон на самый верх террикона, где находились оккупанты, и он завис "чуть ли не над головами врага".

"И когда вся подготовительная работа была проведена, двумя точно посланными птичками были разнесены два гнезда российско-террористических войск. Точно в цель. Две птички – два гнездышка", - написал волонтер.

Ранее в зоне ответственности 54-й механизированной бригады в Луганской области были уничтожены позиции террористов, с которой они устраивали провокации и обстрелы.