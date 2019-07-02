ВСУ нанесли сокрушительный удар по позиции боевиков на Донбассе (видео)

Волонтер отметил, что блиндаж боевиков поврежден, террористы сразу сбежали.

В зоне ответственности 54-й механизированной бригады в Луганской области уничтожена позиция террористов, с которой они устраивали провокации и обстрелы.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. "Боевая-разведывательная группа К-2 подняла дрон. В онлайн режиме корректировали огонь. Все боеприпасы неизвестного калибра легли точно в цель", - говорится в его сообщении.

Волонтер отметил, что блиндаж боевиков поврежден, террористы сразу сбежали.

"По подтвержденной информации, один, правда, не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже не попытались сбить наш дрон, просто бросили свою позицию и сбежали", - добавил Мысягин.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал, что в течение июня украинские военные нанесли оккупантам значительные потери на Донбассе.