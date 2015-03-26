За ночь боевики 10 раз обстреляли украинских военных - пресс-центр АТО

В течение ночи они совершили 10 обстрелов, сообщает пресс-центр АТО.

В частности, на Донецком направлении с 20.40 до 21.20 боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов по Пескам, а в 22.45 также из минометов били по Авдеевке. Кроме того, из стрелкового оружия бандиты обстреляли Новоселjвку и Каменку.

На Мариупольском направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по поселку Широкино.

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На Артемовском направлении около 3 ночи со стороны Стаханова бандформирования из 120-миллиметровых минометов били по Троицкому.

"В общем, за ночь с 20 часов вечера до полуночи боевики 8 раз вели огонь по позициям сил АТО, еще 2 случая нарушения режима тишины зафиксированы с полуночи до 6 утра", - сказано в сообщении пресс-центра АТО.

Напомним, вчера в штабе АТО сообщили об отсутствии потерь среди военных за сутки.