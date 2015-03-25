В штабе АТО сообщили об отсутствии потерь среди военных за сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"В течение минувших суток в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, четверо получили ранения", - сказал Лысенко.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 24 марта, боевики обстреляли пгт Станица Луганская, окрестности Крымского, Троицкого и автодорогу Бахмутка в Луганской области. Во всех случаях никто из мирных жителей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.