В штабе АТО сообщили об отсутствии потерь среди военных за сутки
13:12, 25 марта 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне АТО ранено 4 военнослужащих, погибших нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"В течение минувших суток в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, четверо получили ранения", - сказал Лысенко.
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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 24 марта, боевики обстреляли пгт Станица Луганская, окрестности Крымского, Троицкого и автодорогу Бахмутка в Луганской области. Во всех случаях никто из мирных жителей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
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