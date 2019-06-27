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Оккупанты даже после начала разведения сил бьют из запрещенного оружия: один боец ООС ранен

20:41, 27 июня 2019
Война
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Боевики продолжают бить по силам ООС / фото facebook.com, Стас Кухарчук

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 11.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются, добавили в пресс-центре.

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Теги: #Донбасс