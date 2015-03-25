Взрыв на территории воинской части на Луганщине квалифицирован как теракт

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 24 марта в Меловской райотдел милиции поступило сообщение о том, что на территории военной части произошел взрыв и повреждена радиолокационная станция ПВО.

Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что примерно в 03.00 в результате взрыва неустановленного взрывного устройства был поврежден РЛС П-18 на базе автомобиля «ЗИЛ-131». Данный факт квалифицирован по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

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Проводится досудебное расследование. Жертв и пострадавших нет.

Также во вторник сотрудники Меловского райотдела милиции разоблачили и задержали в Меловом неработающего ранее судимого жителя Луганска, 1981 г. н., который принимал участие в незаконном вооруженном формировании «ЛНР». Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера в 3.30 в Меловом (на контролируемой Украиной части Луганской области, за 200 км от линии разграничения) неустановленные лица обстреляли воинскую часть.