На Луганщине в 200 километрах от линии соприкосновения диверсионная группа обстреляла воинскую часть - Москаль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сегодня в 3.30 в Меловом (на контролируемой Украиной части Луганской области) неустановленные лица обстреляли воинскую часть. Выстрел был осуществлен из ручного противотанкового гранатомета по армейскому грузовику, в котором была неисправная техника для противовоздушной обороны. В результате взрыва противотанковой гранаты автомобиль был поврежден. Раненых или погибших в результате диверсионного акта нет.

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"Меловое находится на севере Луганщины примерно за 200 километров от линии разграничения огня, - сообщает руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль. - Здесь не велись боевые действия, однако райцентр стоит фактически на границе с Российской Федерацией. Очевидно, именно оттуда в Меловое и пробралась разведывательно-диверсионная группа, чтобы уничтожить технику наших военных", - отмечает Москаль.

Ранее УНИАН сообщал, что на Луганщине подорвался автомобиль с мирными жителями.