Статус участников боевых действий получили более 22 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Сергей Кучеренко.

"В настоящее время межведомственной комиссией, которая действует при Государственной службе по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, установлен статус участника боевых действий 22 тыс. 322 лицам, в том числе 11 тыс. 753 военнослужащими и работниками Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Кучеренко.

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По его словам, с целью упрощения механизма предоставления статуса участника боевых действий постановлением Кабинета министров от 4 февраля 2015 года №104 внесены изменения в вышеуказанном порядке.

"Министерству обороны и другим силовым ведомствам предоставлено право самим устанавливать статус участника боевых действий лицам, которые принимали участие в контртеррористической операции", - сказал Кучеренко.

Ранее УНИАН сообщал, что за время АТО статус участника боевых действий получили более 8 тыс. военных.